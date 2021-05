Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une pause sur les sommets Cercle Finance • 10/05/2021 à 15:22









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient ouvrir sans grande tendance lundi matin, marquant une pause après les plus hauts de la semaine dernière. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones recule de 0,3%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 avance de 0,3%, annonçant un début de séance en ordre dispersé. Les indices new-yorkais avaient inscrit une nouvelle rafale de records absolus vendredi, portés des chiffres de l'emploi qui semblent exclure le scénario d'une réduction prochaine des rachats d'actifs de la Fed. Après l'euphorie des derniers mois liée au succès de la campagne de vaccination et à l'adoption de multiples plans de relance, les marchés américains semblent marquer le pas depuis quelques semaines. Les initiatives pourraient rester d'autant plus limitée que la saison de publication des résultats touche désormais à sa fin. Sur les 86% des sociétés de l'indice S&P 500 ayant publié leurs comptes, 87% d'entre elles ont dépassé les prévisions de bénéfices, avec des performances en moyenne supérieures de 24% aux objectifs. Malgré ces performances historiques, le S&P ne s'est apprécié que de 3% au mois d'avril, une progression limitée qui pourrait s'expliquer par des niveaux de valorisation jugés élevés. Beaucoup d'investisseurs devraient par ailleurs rester sur la touche en attendant la parution, mercredi, des chiffres très attendus de l'inflation, un élément très suivi par les marchés depuis la reprise de l'activité. Les intervenants de marché savent qu'une mauvaise surprise sur les prix pourrait conduire la Fed à durcir sa politique monétaire plus tôt que prévu afin d'éviter une 'surchauffe' de l'économie. Aucune statistique ne figure au programme aujourd'hui.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.