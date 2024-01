Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une pause sous les records en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 17:15









(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en léger repli mardi, marquant une pause après les pics historiques signés au cours des dernières séances avant plusieurs rendez-vous importants, en particulier les résultats de Microsoft et la réunion de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 38.288,5 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,5% à 15.549,7 points.



Les marchés d'actions américains souffrent de quelques prises de bénéfices dans un contexte de prudence à la veille des annonces de politique monétaire de la Fed.



La banque centrale américaine devrait maintenir ses taux inchangés demain, tout en insistant sur la bonne santé de l'économie américaine et en nuançant le récent mouvement de désinflation, fermant ainsi la porte à une première baisse des taux dès le mois de mars.



Les statistiques du jour sont d'ailleurs favorables avec une confiance du consommateur qui s'est améliorée pour un troisième mois consécutif en janvier, revenant ainsi à des plus hauts depuis la fin 2021.



L'indice de confiance calculé par le Conference Board a bondi à 114,8 ce mois-ci après être ressorti à 108 (révisé) au mois de décembre grâce au ralentissement de l'inflation, à la perspective d'une baisse des taux d'intérêt et à un marché de l'emploi toujours globalement favorable.



Sur le front des résultats, la publication décevante d'UPS (-8%) - souvent considéré comme un bon baromètre de l'économie américaine - est compensée par les bons chiffres dévoilés par GM (+6,8%).



Microsoft (+0,1%), Alphabet (-0,5%) et AMD (-0,9%) évoluent sans grande direction en attendant la publication, ce soir après la clôture, de leurs résultats trimestriels.



L'embellie sur le compartiment obligataire fait long feu, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui remonte vers 4,10% et qui ne peut plus offrir un réel soutien aux marchés d'actions comme lundi.



Le baril de brut léger américain remonte de 1%, autour de 77,6 dollars le baril alors que le FMI a revu à la hausse ses projections pour l'économie mondiale au titre de 2024 et 2025.



Le dollar perd un peu de terrain face à l'euro, qui remonte autour de 1,0840, à la veille des annonces de la Fed.





