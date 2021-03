Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une pause se profile avant le week-end Cercle Finance • 26/03/2021 à 14:13









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait marquer une pause vendredi après son redressement de la veille, les investisseurs souhaitant visiblement reprendre leur souffle au terme d'une semaine erratique sur les marchés. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 avance de 0,2%, mais celui sur le Nasdaq recule de 0,2%, annonçant un début de séance sans grande tendance. La tendance est alourdie par les indicateurs publiés dans la matinée, qui confirment que l'économie américaine ne s'est pas montrée très dynamique le mois dernier. Les dépenses de consommation des ménages ont ainsi reculé de 1% en février par rapport au mois précédent, un recul un peu plus fort que celui attendu par le consensus. Pour leur part, les revenus des ménages ont chuté de 7,1%, une contraction qui était attendue après la distribution des chèques du Trésor aux américains les moins privilégiés en début d'année. Reste que les marchés américains ne semblent plus aller nulle part depuis quelques séances et le Dow Jones, qui s'était mis en évidence en engrangeant un gain de 6,5% cette année, affiche un score parfaitement nul depuis le début de la semaine. Avec la dégradation de la situation sanitaire en Europe, les marchés semblent avoir entamé un mouvement de consolidation et affichent leur crispation face à toute information susceptible de remettre en question leurs projections les plus optimistes. Ces inquiétudes pourraient inciter les investisseurs à ajuster leurs portefeuilles avant le week-end, d'autant qu'une nouvelle saison des résultats doit débuter d'ici une dizaine de jours. Comme l'illustre le récent repli des valeurs technologiques, les segments de marché dont la valorisation est la plus tendue restent les plus exposés à une éventuelle correction. Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan, qui sera dévoilé en début de séance. Le processus de réouverture de l'économie devrait permettre à l'indice de maintenir une trajectoire positive sur le mois de mars.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.