Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une pause se profile avant Independence Day information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 15:18









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter dans le rouge mercredi matin en dépit d'indicateurs plutôt rassurants sur le front de l'emploi, dans un marché qui s'annonce peu actif à la veille de la journée fériée d'Independence Day.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,2%, annonçant une ouverture plutôt prudente.



Les marchés d'actions américains semblent vouloir marquer une pause après les nouveaux records inscrits la veille par le S&P 500 sur fond d'optimisme autour des valeurs technologiques et de l'IA.



Avec la perspective de plus en plus proche de l'élection présidentielle et la menace d'un prochain ralentissement de l'économie, certains analystes estiment que l'heure est venue de prendre des profits.



Côté conjoncture, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont enregistré une légère hausse de 4000 à 238.000 lors de la semaine du 29 juillet, nouveau signe d'une détente du marché de l'emploi qui pourrait conduire la Fed à réduire ses taux en septembre.



Autre signe d'un marché de l'emploi moins tendu, le secteur privé n'a généré que 150.000 emplois le mois dernier, un nombre légèrement inférieur aux attentes des économistes, selon la dernière enquête ADP.



Les investisseurs attendent maintenant les chiffres des commandes à l'industrie, mais surtout de l'ISM des services, pour se faire une meilleure idée de la santé de l'économie.



Wall Street sera fermée jeudi pour le jour de la Fête nationale américaine et ne rouvrira que vendredi matin.



Sur le compartiment obligataire, le taux des Treasuries à 10 ans se tend de nouveau et s'apprête à tester le seuil de 4,40% après avoir atteint quasiment 4,48% hier.



La tendance pourrait toutefois évoluer avec l'agenda américain chargé de vendredi, qui sera marqué par la parution du rapport officiel sur l'emploi pour le mois de juin.



S'agissant de l'énergie, le brut léger américain reste orienté à la hausse, avec un baril de brut texan WTI qui gagne 0,3% à 83,1 dollars avant les statistiques hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) attendues dans le courant de la matinée.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.