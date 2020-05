Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une pause se profile après le récent rally Cercle Finance • 11/05/2020 à 15:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en léger recul lundi matin, marquant une pause après le 'rally' de la semaine passée qui a poussé l'indice Nasdaq en territoire positif sur l'ensemble de l'année. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains cèdent pas loin de 1%, annonçant un début de séance en territoire négatif. Les marchés d'actions américains ont bien performé la semaine dernière, le Dow Jones ayant signé un gain hebdomadaire de 3,5% et le Nasdaq une progression de quasiment 6%, ce qui lui permet désormais de gagner 1,6% depuis le 1er janvier. La hausse a été largement favorisée par les efforts déployés visant à lever les mesures de confinement et par les effets positifs des politiques de relance, à commencer par la déferlante de liquidités déversée par la Fed. 'C'est vrai que les nouvelles sont globalement encourageantes, mais il est encore trop tôt pour affirmer que nous sommes sortis d'affaire', estime toutefois Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune d'UBS. 'Ave la ré-ouverture des économies, les investisseurs vont surtout s'intéresser à la possibilité d'éviter la menace d'une seconde vague', indique le stratège. Si la dynamique du marché reste a priori haussière, les initiatives pourraient se faire plus limitées cette semaine alors que la saison des résultat touche à sa fin et que l'agenda s'annonce peu chargé en indicateurs. Le marché boursier semble, de toute façon, faire bien peu de cas des mauvaises données économiques et de l'effondrement des bénéfices des entreprises annoncés depuis plus d'un mois et demi maintenant. Les investisseurs surveilleront néanmoins, en fin de semaine, la publication des ventes de détail aux Etats-Unis, ainsi que les derniers chiffres de la production industrielle chinoise.

