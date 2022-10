Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: une pause malgré une série de bons résultats information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 15:04









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait céder un peu de terrain mardi dans les premiers échanges en dépit des résultats trimestriels supérieurs aux attentes publiés par plusieurs ténors de la cote, dont Coca-Cola, GE ou GM.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,5%, annonçant un début de séance relativement prudent.



Les cours ont été soutenus par la saison des résultats ces derniers temps, plusieurs grands noms de la cote - notamment du côté des géants bancaires - ayant dévoilé des comptes supérieurs aux prévisions des analystes.



Mais les investisseurs savent qu'il va falloir que les résultats de sociétés continuent de rassurer les investisseurs pour que cette tendance favorable perdure, et la semaine en cours s'annonce cruciale en la matière.



Dans l'immédiat, la dernière série de résultats trimestriels ne semble pas en mesure d'inciter les investisseurs à alimenter le mouvement d'achat à l'oeuvre depuis une dizaine de jours.



Les performances de Biogen, Coca-Cola, GE, GM, Halliburton, Kimberly-Clark et UPS ont pourtant toutes surpris favorablement ce matin, la seule déception de ce début de journée étant à mettre sur le compte de 3M.



Mais le morceau de choix sera sans conteste Microsoft, qui publiera ses comptes après la clôture et dont les investisseurs attendent de voir s'il continue toujours autant de bénéficier de l'adoption accélérée du 'cloud'.



Alphabet, la maison-mère de Google, dévoilera aussi ses résultats de troisième trimestre dans la soirée.



Du côté des indicateurs, la séance s'annonce bien plus calme, avec une seule statistique au menu du jour, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board qui tombera dans le courant de la matinée.





