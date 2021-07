Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une pause en vue après le rebond de la veille information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir autour de l'équilibre mercredi matin, reprenant son souffle après le vigoureux rebond de la veille, en dépit de résultats d'entreprise bien meilleurs que prévu. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 progresse de 0,2% mais celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,2%, laissant entrevoir un début de séance mitigé. Dopée par les valeurs technologiques et financières, Wall Street avait matérialisé un rebond assez convaincant hier en effaçant une bonne part de ses pertes de lundi. Au coup de cloche final, le Dow Jones s'adjugeait ainsi 1,5%, après avoir gagné jusqu'à 2% à la mi-journée, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq reprenaient en moyenne 1,6%. Les investisseurs continuent néanmoins de nourrir certaines inquiétudes liées à la hausse des contaminations au variant Delta, un bon prétexte pour rééquilibrer les portefeuilles en ce début de troisième trimestre. En toile de fond également, le plafonnement des indicateurs économiques aux Etats-Unis, qui fait redouter un prochain essoufflement du cycle économique et une éventuelle consolidation des marchés financiers. Avec un agenda économique qui s'annonce désespérément vide ce mercredi, le sentiment de marché reste influencé par les nombreuses publications de résultats. Or, les bons résultats d'entreprise publiés dans la matinée ne sont pas vraiment salués par les marchés. Coca-Cola a dévoilé un BPA en données comparables en hausse de 61% au titre de son deuxième trimestre, en partie grâce à une marge opérationnelle qui s'est améliorée de 1,7 point à 31,7%. Verizon a fait part de son côté d'une performance 'record' au titre de son deuxième trimestre, grâce à une croissance marquée du nombre de nouveaux abonnés attirés par la 5G. Quant à Johnson & Johnson, le géant de la santé a relevé ses objectifs 2021 pour désormais viser un BPA ajusté entre 9,60 et 9,70 dollars, ainsi qu'une croissance du chiffre d'affaires opérationnel ajusté entre 12,5 et 13,5%. A ce jour, la saison des résultats est une réussite puisque 86% des sociétés ayant dévoilé leurs comptes ont fait mieux que prévu, avec des performances supérieures en moyenne de 22% au consensus.

