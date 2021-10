Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une pause en attendant les résultats information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande tendance mardi en l'absence d'indicateurs macroéconomiques majeurs, les investisseurs préférant marquer une pause en attendant le début de la saison des résultats. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,3%, annonçant un début de séance plutôt positif. S'il affiche encore une progression de plus de 16% depuis le début de l'année, le S&P 500 fluctue dans une fourchette étroite depuis un mois, dans le cadre d'une consolidation à l'horizontale qui l'a fait reculer de 2%. Les investisseurs semblent de plus en plus préoccupés par l'impact de la remontée de l'inflation et se montrent particulièrement vigilants sur la flambée des prix de l'énergie. Dans une note publiée aujourd'hui, les analystes d'UBS estiment que les marchés boursiers disposent encore d'une certaine marge de progression en raison de l'effet limité de la cherté de l'énergie sur la croissance économique. Les inquiétudes concernant un éventuel effet domino lié aux difficultés financière du géant chinois de l'immobilier ont également pesé. Les investisseurs espèrent que les marchés vont retrouver un peu de sérénité avec la saison des résultats, qui va permettre de se recentrer sur les fondamentaux. Les nombreux résultats trimestriels attendus au cours des semaines qui viennent vont permettre aux investisseurs de se faire une idée de l'état de l'économie américaine et devraient constituer un facteur déterminant de la tendance. Les comptes trimestriels d'entreprises seront surveillés de près afin de déterminer si la forte valorisation actuelle des marchés, notamment dans la sphère technologique, est justifiée dans un contexte de tensions inflationnistes et de hausse des taux. D'après FactSet, le S&P 500 se traite à 20,5 les bénéfices attendus à l'orée de cette nouvelle saison des résultats, soit un niveau bien au-dessus de ses moyennes à cinq (18,3) et 10 ans (16,4).

