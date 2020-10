Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une pause en attendant de nouveaux résultats Cercle Finance • 19/10/2020 à 16:48









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans direction claire lundi matin à l'entame d'une semaine devant être marquée par une nouvelle salve de résultats d'entreprises. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance d'à peine 0,1% à 28.639,1 points, tandis que le Nasdaq Composite grappille lui aussi 0,1%, à 11.686,9 points. La séance du jour devrait rester calme en raison d'un agenda économique allégé, mais plusieurs résultats de sociétés figurent au programme des jours à venir, dont ceux de P&G, IBM, Netflix, Tesla, Coca-Cola, Intel ou American Express. Les investisseurs étudieront de près les résultats de ces grands noms de la cote afin de savoir si Wall Street, récemment revenue à des niveaux proches de ses plus hauts historiques, dispose encore d'une marge de progression à court terme. 'Cela n'est pas forcément chose évidente quand on sait que les marchés d'actions américains évoluent bien au-dessus de leurs multiples de valorisation habituels', fait remarquer un spécialiste. 'Le S&P 500 se traite actuellement sur la base de 20 fois ses bénéfices anticipés pour 2021, alors que la moyenne à dix ans se situe plutôt autour de 15,5x', rappelle le professionnel. En attendant, les investisseurs semblent quelque peu soulagés par la dernière statistique de croissance chinoise. Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé de 4,9% en glissement annuel au troisième trimestre, contre 3,2% au deuxième trimestre, selon des données dévoilées lundi par le Bureau d'Etat des statistiques. 'L'économie chinoise s'est rétablie plus vite que le reste du monde', constatent les équipes d'Oddo BHF, qui rappellent que la tendance de croissance pré-virus avoisinait 6%. Côté valeurs, Halliburton recule de 1,2% après avoir continué à perdre de l'argent au troisième trimestre, mais évoqué une stabilisation apparente du marché des services parapétroliers. A noter que Concho Resources s'adjuge plus de 3% après avoir reçu une offre de rachat de la part de ConocoPhillips le valorisant à près de 10 milliards de dollars.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.