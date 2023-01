Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: une pause avant une semaine très chargée information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 17:10









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi matin, à l'entame d'une semaine qui s'annonce chargée en publications d'entreprises et en rendez-vous décisifs avec les banques centrales.



En fin de matinée, le Dow Jones recule ainsi de 0,2% à 33.894 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,7% à 11.424,3 points.



Les investisseurs semblent décidés à prendre quelques bénéfices à la suite du 'rally' du Nouvel An, qui a notamment permis au Nasdaq de rebondir de plus de 11% en moins de quatre semaines.



Les acteurs de marché savent qu'ils vont avoir fort à faire cette semaine et l'absence de catalyseurs aujourd'hui leur donne la possibilité d'encaisser quelques profits avant le déluge de résultats prévus dans les jours qui viennent.



L'approche de la réunion de la Réserve fédérale, qui doit démarrer demain pour aboutir à un nouveau ralentissement du rythme de ses hausses de taux mercredi, semble également les inciter à la prudence.



La réunion de la Fed sera suivie de près de celle de la BCE, ainsi que de la Banque d'Angleterre (BoE), jeudi.



L'approche des publications de résultats de plusieurs poids-lourds de la 'tech' favorise également quelques dégagements.



Apple lâche 1,4% dans les premiers échanges, les analystes de Wells Fargo se montrant 'prudents' sur la valeur en prévision de ses comptes, qui paraîtront jeudi soir.



GM recule de près de 3%, lesté par la dégradation des analystes de Berenberg, désormais à 'conserver' sur la valeur, contre 'acheter' jusqu'à présent.



Dans son sillage, Ford abandonne 1,5% malgré l'annonce d'une hausse de la production de son modèle Mustang Mach-E, qui va s'accompagner de baisses de prix sur la voiture de sport électrique.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut léger américain se replie de 0,8% vers 79 dollars en dépit du climat de tensions qui règne au Moyen-Orient après l'attaque de drones menée par Israël contre l'Iran.





