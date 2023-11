Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: une pause après un net rebond information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 15:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse jeudi matin, les investisseurs reprenant leur souffle après un puissant rebond favorisé par de solides indicateurs économiques et un discours plus mesuré de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices cèdent autour de 0,1%, annonçant un début de séance sur une note prudente.



Grâce au changement de braquet de la Fed et à la perspective d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie, l'indice S&P 500 a gagné plus de 9% depuis le 27 octobre, mais beaucoup de professionnels estiment que ce rebond risque de s'essouffler faute de nouveaux stimulants.



'Il faut bien garder en tête qu'il s'agit de la septième fois en deux ans que les marchés s'emballent à propos d'un potentiel 'pivot' de la Fed', rappelle Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.



'Et à six reprises, les anticipations d'une politique plus accommodante de la Réserve fédérale ont systématiquement été démenties', ajoute le stratège.



Côté macroéconomie, les chiffres des prix à l'import ont montré que la tendance restait bien à la désinflation, dans un contexte de chute des cours du pétrole.



Mais l'indice 'Philly Fed', calculé par la Fed de Philadelphie est resté négatif à -5,9 en octobre, soit la 16ème lecture négative de l'indice au cours des 18 derniers mois.



Une autre statistique a été publiée dans la matinée: les nouvelles inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de 13.000 à 231.000 lors de la semaine du 6 novembre, laissant penser que le marché de l'emploi ralentit.



Les prévisions décevantes émises hier soir par le groupe Cisco constituent par ailleurs le signe qu'un ralentissement économique menace de plus en plus les performances des entreprises.



Le géant des réseaux a abaissé ses objectifs pour l'ensemble de son exercice 2023-24, invoquant un ralentissement des commandes de nouveaux produits, ce qui pourrait entraîner la chute d'autres valeurs technologiques.



Parmi les autres valeurs susceptibles de s'illustrer aujourd'hui, Walmart de de nouveau relevé ses objectifs pour l'exercice en cours, à la faveur notamment de la vigueur de ses ventes en ligne.





