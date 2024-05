Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une pause après trois séances de hausse information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand relief mardi matin après avoir aligné trois séances de hausse d'affilée, une série gagnante qui l'a ramenée non loin de ses records historiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais sont stables, voire avancent de 0,1%, laissant entrevoir un début de séance inchangé ou presque.



La tendance se fait plus mitigée après les gains enregistrés la veille, essentiellement dus à la vigueur des valeurs technologiques, et qui ont permis au Nasdaq de se rapprocher de ses plus hauts historiques.



Le Nasdaq est ainsi revenu hier soir à environ 1% de son record historique du début du mois d'avril.



La perspective de voir la Fed bientôt assouplir sa politique monétaire pour la première fois depuis 2020 a été confortée vendredi par des chiffres de l'emploi pire que prévu.



Le scénario de plus en plus crédible d'un ralentissement de la croissance et de l'inflation donne à la Fed un argument de plus pour réduire ses taux dès le mois de septembre.



Après ce mouvement haussier - qui a par ailleurs permis au S&P 500 de revenir à 1,3% de ses sommets - les investisseurs pourraient éprouver un peu plus de mal à trouver des éléments pour pousser les indices plus en avant.



Pour autant, la tendance de fond haussière ne semble pas être remise en cause, notamment au vu de la détente du 'VIX', le baromètre de la peur, et des dispositions psychologiques affichées par les investisseurs.



Les intervenants de marché semblent déjà commencer à penser à la prochaine publication des résultats de Nvidia, prévue le 22 mai prochain, qui devraient être solides et confirmer la bonne orientation des valeurs technologiques, véritables locomotives du marché.



La journée étant dépourvue de toutes statistiques économiques, les investisseurs se sont tournés ce matin vers les publications de sociétés qui continuent de battre leur plein.



Disney est ainsi attendu en baisse de 7% après avoir pourtant revu à la hausse son objectif de bénéfice pour l'exercice à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.



Les rendements du Trésor américain atteignent un plus bas d'un mois, sur fond d'un courant d'achat sur le compartiment obligataire en perspective d'une prochaine inflexion de la politique monétaire de la Fed.



Sur le front du pétrole, le brut léger américain repart à la baisse et recule de 0,8% à 77,8 dollars après son sursaut éphémère de la veille.





