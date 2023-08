Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: une pause après trois séances de hausse information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 15:04

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait marquer une pause mercredi matin après avoir aligné trois séances de hausse d'affilée qui ont ramené l'indice S&P 500 à des plus hauts de plusieurs semaines.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance sans grand changement.



L'indice de référence S&P s'est adjugé près de 1,5% hier, sa meilleure performance journalière depuis le mois de juin, ce qui lui permet d'afficher un gain de 2,8% en l'espace de trois séances.



Wall Street a bénéficié mardi du reflux des rendements obligataires, les investisseurs estimant que les derniers propos de la Réserve fédérale laissent penser que la fin des hausses de taux est proche.



Les derniers indicateurs sont d'ailleurs venus confirmer l'efficacité de la politique monétaire restrictive orchestrée par la Fed au niveau de l'activité économique.



La croissance du PIB des Etats-Unis est ainsi ressortie à 2,1% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une deuxième estimation du Département du Commerce, qui l'avait évaluée à 2,4% en première lecture.



Cette accélération de la croissance, par rapport aux 2% observés au premier trimestre, se montre bien plus faible que ce le marché attendait, puisque le consensus visait au contraire une révision en hausse à 2,6%.



Autre signe de ralentissement, le secteur privé n'a généré que 177.000 nouveaux emplois en août, un chiffre en baisse sensible par rapport au mois précédent, selon l'enquête mensuelle publiée ce mercredi par ADP.



Un certain attentisme pourrait toutefois dominer sur les marchés à la veille de la publication des chiffres des revenus et des dépenses des ménages, une statistique qui comprend l'indice des prix 'PCE', une mesure d'inflation très surveillée par la Réserve fédérale.



Le point de mire de la semaine reste néanmoins la statistique de l'emploi d'août, qui sera publiée vendredi, ainsi que ses implications éventuelles sur la politique monétaire de la Fed.