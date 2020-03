Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une pause après trois séances de forte hausse Cercle Finance • 27/03/2020 à 14:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir en baisse vendredi matin après trois séances de forte hausse qui ont permis au Dow Jones d'effacer près du tiers des pertes qu'il avait accumulées sur le mois écoulé. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains perdent entre 2% et 3%, annonçant un début de séance dans le rouge. Wall Street s'était envolée de plus de 6% hier soir, portant ses gains sur les trois derniers jours à plus de 21%, une performance inédite depuis 1931. Les investisseurs semblent placer de grands d'espoirs dans l'efficacité du plan de relance de 2.000 milliards de dollars adopté dans la nuit de mercredi à jeudi par le Sénat américain. De nouvelles mesures de soutien à l'activité, notamment de la part de la Fed, pourraient également bientôt suivre, à en croire certains observateurs. Les craintes persistantes qui entourent la propagation du coronavirus aux Etats-Unis et ses effets destructeurs sur l'économie américaine laissent toutefois augurer d'une forte volatilité des échanges aujourd'hui. Le nombre de nouveaux cas quotidiens dépasserait désormais le seuil des 15.000 aux Etats-Unis, alors que le second foyer le plus important de la maladie, l'Italie, recense environ 6500 nouveaux cas par jour. 'Les Etats-Unis ont maintenant plus de cas que n'importe quel autre pays (..) et le président américain va faire face à une hausse de cas extrêmement importante qui pourrait faire revenir les marchés financiers à la réalité', préviennent ce matin les équipes d'IG. Alors que le dollar était fortement baissier depuis quelques séances, le billet vert pourrait être de nouveau recherché aujourd'hui dans un contexte renouvelé d'aversion pour le risque. Par ailleurs, les investisseurs pourraient être tentés d'alléger leurs positions au fur et à mesure de la journée afin de limiter leur exposition à de mauvaises nouvelles ce week-end, alors que les marchés seront fermés. Au chapitre économique, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,2% en février, un chiffre qui ne tient pas encore compte de l'impact lié à l'épidémie de coronavirus. La chute des dépenses - sur fond de remontée du chômage et de baisse des revenus - devrait en effet s'avérer supérieure aux crises de 2008-2009, voire même des années 30, dans les mois qui viennent.

