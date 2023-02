Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: une pause après quatre séances de baisse information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street pourrait repartir en légère hausse jeudi suite à la parution d'une statistique plutôt pessimiste sur la croissance venue nourrir l'espoir d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,9%, laissant entrevoir un timide redressement dans les premiers échanges.



Plombés par le contexte d'incertitude économique du moment, les marchés d'actions américains avaient peu évolué hier, ce qui n'avait pas empêché l'indice S&P 500 d'aligner une quatrième séance consécutive de repli.



Après le solide parcours boursier réalisé en début d'année, les investisseurs semblent attendre d'y voir plus clair, essentiellement sur la question de l'évolution des politiques monétaires.



'Malgré une série d'évolutions positives en 2023, les perspectives restent incertaines car toutes les grandes banques centrales continuent de relever les taux d'intérêt, et le risque de récession dans les pays développés persiste', rappellent ainsi les équipes de Credit Suisse dans leur dernier 'Yearbook'.



Ce matin, les intervenants semblent vouloir parier que les signes de ralentissement de l'économie américaine contraindront la Réserve fédérale à lever le pied dans ses hausses de taux.



Le PIB des Etats-Unis n'a en effet augmenté que de 2,7% au quatrième trimestre 2022, selon la deuxième estimation du Département du Commerce, à comparer à une toute première estimation qui était de 2,9%.



Ce chiffre implique donc un ralentissement de la croissance par rapport au taux annuel de 3,2% qui avait été annoncée au titre du troisième trimestre.



Les inscriptions au chômage ont parallèlement reculé la semaine passée, ce qui confirme la bonne santé du marché du travail de la première économie du monde.



Les rendements des bons du Trésor américain poursuivent leur remontée amorcée au début du mois, alimentée par les craintes d'un durcissement continu de la politique monétaire de la Fed.



Les 'minutes' de la banque centrale - publiées hier - ont montré que plusieurs responsables de l'institution restaient favorables à des hausses de taux de 50 points de base en raison de l'inflation élevée.



Le rendement des Treasuries à 10 ans, qui reflète les attentes des investisseurs en matière de taux, reprend trois points de base, bien au-delà de 2,95%.



Les cours pétroliers tentent de rebondi en dépit des inquiétudes que fait peser le ralentissement de la croissance mondiale, et la menace toujours présente d'une récession, sur la demande de brut.



Le contrat novembre sur le brut léger américain (WTI) progresse actuellement de 1,2% à 74,8 dollars en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks d'essence aux Etats-Unis.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance.