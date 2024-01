Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une pause après les records, résultats mitigés information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 15:06









(CercleFinance.com) - Après ses records de la veille, la Bourse de New York devrait ouvrir sur une note plus prudente mardi matin, une série de résultats de sociétés en demi-teinte étant venue entamer l'optimisme des investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,2%, tandis que celui sur le Nasdaq Composite avance de presque 0,3%, laissant entrevoir un début de séance incertain.



Les marchés semblent peiner à définir une tendance claire sous la pluie de résultats contrastés publiés en début de matinée par plusieurs entreprises américaines de premier plan.



Parmi les groupes ayant publié avant l'ouverture, 3M chute de plus de 7% en cotations avant-Bourse après avoir fait état de perspectives jugées décevantes pour 2024, sur fond de ralentissement de la demande.



Autre poids lourd du Dow Jones, Johnson & Johnson est attendu sur une note relativement stable après avoir dévoilé des performances trimestrielles sans grand éclat.



A l'inverse, les publications de Verizon ou Procter & Gamble sont saluées par les investisseurs, qui portent les deux titres en hausse de respectivement 4% et 3% en préouverture.



Au final, l'impression mitigée laissée par cette salve de résultats pourrait empêcher les grands indices de Wall Street d'inscrire de nouveaux records, alors que les niveaux de valorisation actuels sont considérés comme tendus.



Le marché obligataire américain bénéficie de la baisse de l'appétit pour le risque et le rendement des Treasuries à dix ans remonte de trois points de base, au-delà de 4,12%.



Sur le marché des changes, le dollar repart à la hausse face à l'euro à deux jours des annonces très attendues de la Banque centrale européenne (BCE), la monnaie unique refluant dans la zone de 1,0870 face au billet vert.



Les cours du brut consolident après leur envolée de la veille, les tensions géopolitiques en Mer Rouge n'éclipsant pas totalement les risques de dégradation de la demande mondiale.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule actuellement de 1,2% pour revenir à 73,8 dollars.





