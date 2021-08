Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une pause après les records de vendredi information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 15:10









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note indécise lundi matin, marquant une pause après les records inscrits vendredi dans la foulée des bons chiffres de l'emploi. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 recule de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,1%, annonçant un début de séance hésitant. Le repli des cours du pétrole semble par ailleurs inciter les investisseurs à rester sur la défensive. Le secteur de l'énergie - qui demeure un poids lourd de la cote à New York - devrait céder du terrain dans le sillage des cours du pétrole qui chutent en raison de craintes liées à une propagation du variant Delta en Asie, où les taux de vaccination demeurent faibles. Le brut léger américain plonge actuellement de 3,6% à 65,8 dollars pour revenir à des plus bas de trois mois. Vendredi, le Dow Jones et le S&P 500 avaient établi de nouveaux records historiques de clôture. Les deux indices affichent désormais des gains de respectivement 15% et 18% depuis le début de l'année. L'essentiel de la saison des résultats étant maintenant passé, les investisseurs s'attendent à observer une activité relativement calme cette semaine sur les marchés. La tendance pourrait néanmoins s'animer mercredi avec la parution des derniers chiffres de l'inflation, susceptibles de fournir de précieuses indications sur la façon dont la Fed pourrait faire évoluer sa politique monétaire.

