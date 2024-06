Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une pause après les records de la veille information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement jeudi matin, les investisseurs marquant une souffle au lendemain de l'inscription d'un nouveau plus haut historique par le Nasdaq.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais sont tous virtuellement inchangés, annonçant un début de séance autour de l'équilibre.



Porté par la poursuite de l'envolée stratosphérique de Nvidia (+5,2%), le Nasdaq s'était adjugé non loin de 2% mercredi et avait établi au passage un nouveau record absolu au-delà des 17.187,9 points.



Avec 3.012 milliards de dollars de valorisation boursière, le fabricant de puces a ravi hier la seconde capitalisation mondiale à Apple (3.005 milliards) et pourrait bientôt surpasser Microsoft (3.145 milliards).



Si Nvidia continue de faire office de locomotive pour le marché américain, les indices pourraient toutefois commencer à manquer de carburant pour aller chercher de nouveaux plus hauts en l'absence de clarté sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Alors que la Banque centrale européenne (BCE) vient d'officialiser sa première baisse de taux depuis 2019, les chiffres de l'emploi qui paraîtront demain s'avéreront sans doute déterminants dans l'optique d'un prochain assouplissement monétaire aux Etats-Unis.



Un chiffre inférieur aux attentes laisserait espérer que la Fed abaisse ses taux dès le mois de septembre, ce qui pourrait être positif pour le marché.



Pour mémoire, le consensus anticipe 180.000 créations de postes en mai, ce qui marquerait une relative stabilité par rapport aux 175.000 du mois précédent.



En attendant, le Département du Travail a recensé 229.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière aux Etats-Unis, un chiffre en hausse de 8.000 par rapport à la semaine précédente, ce qui montre que le marché du travail se détend un peu.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans repart à la hausse au-delà de 4,31% après avoir aligné cinq séances consécutives de repli.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut léger américain (WTI) met lui aussi fin à sa récente spirale baissière en rebondissant de 0,3% à 74,3 dollars.





