Wall Street : une pause après les records de la veille

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en léger repli vendredi matin, les investisseurs reprenant leur souffle après les nouveaux sommets inscrits la veille par le S&P 500. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais reculent entre 0,5% et 0,7%, annonçant un début de séance en territoire négatif. Le S&P 500 n'a cessé de monter au cours des quatre dernières semaines, sur l'ensemble desquelles l'indice a grimpé de 6,4%. Les marchés américains profitent depuis le début de l'année du début de mandat réussi de Joe Biden, d'indicateurs économiques encourageants, et plus récemment d'une saison de résultats supérieurs aux attentes. Depuis le début de l'année, l'indice affiche un gain de plus de 12%, mais plusieurs analystes s'attendent à ce que les marchés opèrent une pause, notamment au vu des récentes tensions observées sur le compartiment obligataire. 'Nous continuons de prévoir que la forte reprise de l'économie mondiale conjuguée au soutien continu des politiques entraîneront une poursuite de la hausse des actions dans les marchés développés et émergents au cours des deux prochaines années', pronostique ce matin Capital Economics 'Mais sachant que les rendements des obligations d'Etat à 10 ans dans la plupart des pays développés sont appelée à progresser, nous estimons que que les gains sur les marchés d'actions seront faibles et relativement similaires que ce soit dans les pays développés et les émergents', explique le bureau d'études britannique. Les statistiques publiées en début de journée attestent en tout cas de la bonne santé actuelle de l'économie américaine. Les dépenses de consommation des ménages ont ainsi rebondi de 4,2% en mars par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce. Pour leur part, leurs revenus ont grimpé de 21,1%, dopés par la distribution des chèques du Trésor dans le cadre du plan de relance Biden. Parmi les valeurs vedette du jour, Amazon est attendu en nette hausse après la publication de résultats trimestriels qui n'ont pas déçu, comme d'habitude. Le géant de l'Internet affiche un bénéfice record et des ventes historiques d'un montant de 108,5 milliards de dollars au premier trimestre, contre 75,4 milliards un an plus tôt.

