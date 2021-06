Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une pause après les récents sommets Cercle Finance • 28/06/2021 à 15:21









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note indécise lundi matin, les investisseurs marquant une pause dans la foulée des records inscrits à l'issue de la séance de vendredi. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais affichent des scores stables, voire légèrement haussiers, annonçant un début de séance sans grand entrain. Le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - a signé vendredi une nouvelle séance de records, la seconde consécutive après les plus hauts déjà atteints jeudi. En s'adjugeant près de 0,4% à 4281 points, l'indice vedette a porté ses gains sur l'ensemble de la semaine écoulée à plus de 2,7%, une progression favorisée par des indicateurs solides et des déclarations rassurantes de la Fed. La politique de la Réserve fédérale constitue l'un des principaux facteurs à l'origine de la hausse de Wall Street depuis le début de l'année, illustrée notamment par la bonne tenue de l'indice Dow Jones (+12,5%). Mais après plus d'un an de montée linéaire, la volatilité pourrait faire son retour cet été à Wall Street, s'inquiètent certains stratèges. La normalisation de la reprise économique - via des statistiques décevantes - et la propagation du variant Delta pourraient notamment refaire monter l'indice VIX de volatilité du CBOE, qui fait office de 'baromètre de la peur' à New York Ce retour de la volatilité pourrait pousser les intervenants de marché à revoir leur appétit pour le risque et avoir un impact sur les stratégies d'allocation d'actifs. A ce titre, les investisseurs attendent avec impatience le rapport mensuel de l'emploi qui fera office, ce vendredi, de point d'orgue de la semaine. Pour mémoire, la politique de la Fed reste largement conditionnée à la réalisation de 'nouveaux progrès substantiels' sur le marché du travail. Les chiffres des créations de postes étaient ressortis au-dessous des attentes ces derniers mois, d'où la patience manifestée par la Fed, mais - au vu des solides statistiques des dernières semaines - les choses pourraient rapidement évoluer de ce côté.

