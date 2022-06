Wall Street: une pause après les gains de la semaine passée information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 17:38

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue quasiment à l'équilibre lundi en début de séance, reprenant son souffle après les gains de la semaine passée dans l'attente de nouveaux développements concernant la santé de l'économie.



En fin de matinée, le Dow Jones est virtuellement inchangé à 31.513,2 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,1% à 11.595 points.



Porté par une nette détente sur le compartiment obligataire, le S&P 500, l'indice de référence des gérants de fonds américains, avait signé un gain spectaculaire de 6,6% la semaine passée.



A ce stade, il apparaît donc parfaitement normal de voir le marché faire une petite pause afin de digérer ce mouvement de rebond particulièrement marqué.



Les investisseurs semblent également vouloir rester prudents avant la publication, dans les prochaines jours, de plusieurs indicateurs sur l'économie des Etats-Unis.



D'ici la fin de la semaine, le marché suivra avec attention la troisième estimation du PIB américain de premier trimestre, qui pourrait permettre d'en savoir plus sur l'imminence d'une récession aux Etats-Unis.



Cette statistique s'accompagnera de la publication de l'indice PCE des prix de détail hors alimentation et énergie qui en dira lui davantage sur l'évolution de l'inflation.



Les investisseurs prendront ensuite connaissance des dépenses des ménages et de l'ISM manufacturier.



Ce matin, l'annonce d'une hausse plus forte que prévu des commandes de biens durables (+0,7% en mai) n'a eu guère d'effet sur la tendance.



Les promesses de vente dans l'immobilier américain ont quant à elles augmenté de 0,7% en mai par rapport au mois d'avril, a annoncé lundi la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Pour Lawrence Yun, le chef économiste de la NAR, la hausse du mois de mai ne doit pas éclipser le fait que le marché immobilier américain est aujourd'hui dans une phase de 'transition'.



Les rendements des Treasuries, qui avaient fortement reflué la semaine dernière, se tendent légèrement, celui des notes à 10 ans remontant en direction de 3,18%.



Parmi les valeurs les plus en vue, GE avance de 0,2% suite à la nomination avec effet immédiat de Lawrence Culp, Jr en tant que directeur général de GE Aviation, un poste qu'il cumulera avec sa fonction actuelle de PDG de GE.



McDonald's grignote 0,3% après avoir promu trois cadres maison à des postes-clé, à savoir les initiatives stratégiques, la direction financière et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.



Accenture progresse de 0,8% après avoir annoncé avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de XtremeEDA, une société canadienne spécialisée dans les services de conception du silicium.