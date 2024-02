Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une pause après les derniers records information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en léger recul jeudi, les investisseurs reprenant leur souffle après les records historiques inscrits ces derniers temps et malgré les résultats bien meilleurs qu'attendu de Disney.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 reculent en moyenne de 0,1%, laissant entrevoir un début de séance sans grand relief.



Les marchés d'actions américains avaient tous inscrit de nouveaux pics historiques hier, ce qui avait notamment conduit l'indice S&P 500 à établir un zénith absolu à 4999,9 points, un niveau tout proche du seuil psychologique majeur des 5000 points.



Cette journée pourrait s'apparenter à une sorte de pause afin de permettre aux marchés de digérer leurs gains récents en l'absence de nouvelles susceptibles de les pousser plus haut.



La tendance est en outre alourdie par la publication d'indicateurs jugés encourageants qui confirment la bonne santé de l'économie américaine et semblent écarter le scénario de prochaines baisses de taux.



Le Département du Travail a fait état de 218.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 29 janvier, un chiffre en recul de 9000 par rapport à la semaine précédente.



Du côté des résultats, Disney affiche une hausse de 8% en cotations avant-Bourse au lendemain de la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et de perspectives solides, sous l'effet notamment de ses mesures de réduction des coûts.



'Les résultats d'aujourd'hui montrent que ses efforts portent leurs fruits et que Disney commence à retrouver un peu de sa magie', souligne Josh Gilbert, analyste de marché pour eToro.



Ralph Lauren et Tapestry s'adjugent respectivement 5,4% et 2,8% en préouverture alors que les deux groupes de mode ont eux aussi dévoilé des performances supérieures au consensus.



A la baisse, PayPal est attendu en baisse de 8% après avoir fait état de prévisions jugées décevantes pour 2024, que certains analystes considèrent déjà comme une année de 'transition'.





