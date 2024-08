Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une pause après le récent rebond information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait marquer une pause vendredi matin alors que le S&P 500 vient d'enchaîner six séances consécutives de hausse, porté par des signes de bonne santé de l'économie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,2% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les investisseurs ont été rassurés au fil de la semaine par toute une série de nouvelles encourageantes ayant prouvé la résistance de l'activité, ce qui a permis d'écarter la menace d'une prochaine récession.



Certains analystes s'étonnent néanmoins de la rapidité de ce rebond.



'Les marchés semblent désormais se la couler au soleil dans un contexte d'optimisme estival, à peine neuf jours après avoir été plongés dans un climat de pessimisme glacial', fait valoir Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.



Après son plongeon du début du mois d'août, le S&P 500 est désormais revenu à environ 2% de son record du mois dernier.



Les marchés d'actions américains sont allés si haut et si fort que certains intervenants pourraient être tentés de prendre leurs bénéfices avant la semaine prochaine, qui sera marquée par le sommet déterminant de 'Jackson Hole'.



Elément encourageant cependant, le groupe des 'Sept Magnifiques' a largement contribué au récent redressement des marchés en s'adjugeant plus de 10% au cours des dix dernières séances de Bourse.



Après l'accès de faiblesse des géants de la tech, certains analystes conseillent de se positionner sur le titre Nvidia, qu'il voit largement dépasser les prévisions du consensus à l'occasion de sa publication trimestrielle du 28 août.



Au chapitre économique, le Département du Commerce a fait état ce matin d'un recul de 6,8% des mises en chantier de logements au mois de juillet, tandis que les permis de construire ont diminué de 4%.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans rechute, à 3,88%%, en direction de nouveaux planchers d'un an.



'Les obligations excellent en période de volatilité', rappellent ce matin les analystes de PIMCO.



Sur le marché des changes, l'euro reprend un peu de terrain face au dollar, à 1,0995 face au billet vert.



Enfin, le baril de brut léger américain (WTI) lâche plus de 2% à 76,5 dollars, ce qui le conduit à se diriger vers une perte de l'ordre de 0,5% sur l'ensemble de la semaine.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.