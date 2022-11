Wall Street: une pause après le 'rally' de la semaine passée information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 15:17

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement lundi matin, les investisseurs reprenant leur souffle à la suite du 'rally' de la semaine passée qui avait amené les indices à signer quelques uns de leurs meilleurs scores depuis 2020.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,5%, annonçant un début de séance en très légère progression.



Les marchés d'actions américains ont très bien performé la semaine dernière, le Dow Jones ayant engrangé en cinq jours un gain de 4,2%, tandis que le Nasdaq Composite grimpait de plus de 8%.



'On n'avait plus connu de telles performances sur les indices depuis novembre 2020, lorsque Pfizer avait annoncé le succès des essais cliniques sur son vaccin contre le Covid', rappelle un intervenant.



Ce mouvement de hausse a été largement favorisé par l'annonce d'un ralentissement plus fort que prévu de l'inflation en octobre, qui atténue les pressions qui s'exercent sur la Fed en vue d'une poursuite de sa politique monétaire ultra-restrictive.



Avec la décélération de l'inflation, les investisseurs vont pouvoir un peu souffler et de nouveau se concentrer sur les données économiques, avec l'espoir qu'elles confirment la perspective d'un 'atterrissage en douceur' si cher aux marchés.



Ce scénario se caractériserait par un ralentissement de la croissance et une baisse de l'inflation, quoique sans récession et sans flambée spectaculaire du chômage.



Les chiffres des ventes au détail de mercredi seront importantes de ce point de vue afin de mesurer la santé de la consommation, qui représentent les deux-tiers de l'activité économique aux Etats-Unis.



Malgré l'affaiblissement de la confiance des ménages - dû à l'envolée de l'inflation - les revenus du travail ont progressé à un bon rythme en octobre, ce qui devrait soutenir leurs dépenses.



En attendant le point d'orgue de mercredi, la semaine sera rythmée par d'autres indicateurs comme les prix à la production industrielle et l'indice Empire State de la Fed de New York, prévus demain.



Le net recul de la volatilité suggère par ailleurs un retour au calme après les sévères secousses du début de l'automne.



L'indice mesurant la volatilité du S&P 500, souvent dénommé 'indice de la peu', a ainsi reculé de 8% la semaine passée pour désormais se situer 33% en dessous de ses récents plus hauts, touchés le 12 octobre dernier.