Wall Street: une pause après la hausse d'octobre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 17:54

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, l'imminence de la réunion de la Fed et de la publication des statistiques mensuelles sur l'emploi décourageant la prise de risques après un mois d'octobre faste.



A la mi-journée, le Dow Jones recule de 0,1% à 32.817,4 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,6% à 11.040 points.



Les investisseurs semblent vouloir reprendre leur souffle alors que le Dow Jones vient d'enchaîner six semaines consécutives de hausse, une dynamique qui lui a permis de reprendre plus de 14% depuis la fin septembre.



Les acteurs de marché se montrent peu actifs en attendant le coup d'envoi, demain, de la réunion de la Réserve fédérale qui devrait se solder mercredi par une nouvelle hausse de taux de 75 points de base.



Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell, le président de l'institution, pourrait signaler qu'une hausse plus modeste de 50 points de base pourrait être à l'ordre du jour au mois de décembre.



En attendant le verdict de la Fed, les rendements obligataires repartent timidement à la hausse: le 10 ans reprend trois points de base à 4,04%, après être brièvement retombé sous le seuil des 4% vendredi.



L'attentisme l'emporte par ailleurs avant la publication, vendredi, des chiffres mensuels des créations d'emploi aux Etats-Unis.



Les économistes attendent en moyenne 242.000 créations de postes en octobre après les 263.000 annoncées pour le mois de septembre.



Les nouvelles économiques du jour en Europe ne font rien pour inciter à l'optimisme: l'inflation s'est accélérée à 10,7% en zone euro au mois d'octobre, ce qui laisse augurer d'un nouveau tour-de-vis monétaire d'ampleur de la BCE.



Côté valeurs, Caterpillar accuse lundi l'un des plus forts replis de l'indice Dow Jones, pénalisé par un abaissement du conseil d'UBS qui évoque un profil risque/rendement bien équilibré aux niveaux actuels.



eBay annonce avoir finalisé l'acquisition de TCGplayer, une plateforme destinée aux amateurs de cartes à collectionner, pour une valeur totale de 295 millions de dollars.