Wall Street : une pause après l'euphorie des derniers jours

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir la séance de vendredi en légère baisse, les investisseurs préférant jouer la sécurité et encaisser leurs gains après le spectaculaire rally des derniers jours. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,2% et 0,5%, annonçant un début de journée sur une note de faiblesse. Les marchés d'actions ont connu une semaine présidentielle euphorique, le soulagement l'ayant emporté avec la perspective d'un Congrès divisé, qui éclipse pour l'instant l'absence de résultat final concernant le nom du prochain président. 'Les valeurs américaines ont eu tendance à bien performer et à faire mieux que le reste du monde en période de blocage politique aux Etats-Unis ('US gridlock') lorsque les Démocrates ont remporté l'élection présidentielle', rappelle ce matin Sean Darby, le stratégiste vedette de Jefferies. En progressant de plus de 7% depuis lundi matin, Wall Street vient d'effacer en quatre séances ses quatre semaines de repli précédentes et se dirige vers sa meilleure semaine présidentielle depuis 50 ans. Les marchés, en revanche, ne semblent pas trop réagir à la publication d'indicateurs meilleurs que prévu sur le front de l'emploi. L'économie américaine a créé 638.000 emplois en octobre, selon des chiffres dévoilés dans la matinée par le Département du Travail, alors que le consensus attendait autour de 600.000 créations de postes. Si le taux de chômage ressort en forte baisse, à 6,9% contre 7,9% en septembre, son niveau reste malgré tout près de deux fois supérieur à celui qui prévalait avant la crise.

