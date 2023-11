Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: une pause après deux semaines de hausse information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 15:07









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse lundi matin, les marchés accusant le coup après la décision de Moody's d'abaisser sa perspective sur la note de crédit des Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,2% à 0,4%, annonçant une ouverture dans le rouge.



Moody's Investors a annoncé vendredi soir avoir ramené la perspective attribuée à la note de la dette des Etats-Unis à 'négative', tout en confirmant sa note 'Aaa'.



Cette décision est susceptible d'amplifier les inquiétudes entourant l'état de santé de l'économie du pays, mais surtout sur sa capacité à prendre à bras le corps la question des déficits.



Les investisseurs devraient également privilégier la prudence du fait de la crainte d'un 'shutdown', c'est-à-dire d'une fermeture des administrations fédérales américaines, en l'absence d'accord sur le budget au Congrès.



La législation qui avait temporairement autorisé le gouvernement à poursuivre ses dépenses expirera vendredi.



Tous ces facteurs devraient favoriser une pause après la nette hausse des deux dernières semaines, qui a permis à l'indice Nasdaq de reprendre plus de 9%.



La prudence devrait également rester de mise à la veille de la statistique de l'inflation aux Etats-Unis, qui pourrait relancer le rebond du marché ou au contraire le faire décrocher.



Il est prévu que l'indice sur les prix à la consommation aux Etats-Unis, exprimé hors alimentation et énergie, évolue peu au mois d'octobre, autour de +4,1% en rythme annuel.



'Si l'inflation sous-jacente arrête de baisser (...) ou pire se redresse un peu, ce serait embarrassant pour la Fed', préviennent les économistes d'Oddo BHF.



'Comme l'a rappelé Jerome Powell la semaine passée, la Fed n'est pas sûre d'avoir atteint le degré de restriction monétaire suffisant pour assurer la convergence vers la cible', rappelle la banque privée.



Si la saison des résultats touche désormais à sa fin, plusieurs distributeurs de premier plan vont dévoiler leurs performances au cours des jours à venir, dont Home Depot, Target ou Walmart, mais aussi le géant des réseaux Cisco.





