Wall Street: une pause après deux séances de rebond information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 15:14

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait reprendre son souffle jeudi matin après deux séances de rebond, les investisseurs revenant à plus de prudence suite à la publication d'indicateurs économiques plutôt solides.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,6% et 1,2%, signalant une ouverture en territoire négatif.



Les marchés d'actions américains devraient ainsi abandonner une partie de leurs gains des deux séances précédentes, qui leur avaient permis de reprendre entre 1,5% et 2%.



Le Dow Jones a ainsi ramené à près de 8% son repli depuis le début de l'année.



Privés de catalyseurs depuis le début de la semaine, les investisseurs ont eu à digérer plusieurs statistiques en provenance de Washington en tout début de matinée.



Selon la troisième estimation du Département du Commerce, le PIB des Etats-Unis a augmenté de 3,2% en rythme annualisé au troisième trimestre, alors qu'il avait annoncé en croissance de 2,9% en deuxième estimation et de 2,6% en toute première lecture.



Les inscriptions aux allocations chômage ont, elles, légèrement augmenté de 2000 lors de la semaine du 12 décembre, s'établissant à 216.000 contre 214.000 la semaine précédente.



Suite à ces bons chiffres, les investisseurs semblent partagés entre la volonté de réaliser quelques achats à bon compte motivés par la résistance de l'économie et une aversion au risque liée à la perspective d'une poursuite du durcissement monétaire opéré par la Réserve fédérale.



Sur les marchés obligataires, le rendement des Treasuries à dix ans, continue de se replier en direction de 3,67%.



Les cours pétroliers poursuivent, eux, leur redressement avec un baril de brut léger américain (WTI) qui progresse encore de 0,6% à 78,8 dollars.



La volatilité remonte un peu, avec un indice VIX du CBOE certes en progression de 2,2% à 20,5 points, mais en chute libre sur les deux derniers mois et revenu quasiment à ses plus bas de l'été.



Les volumes s'annoncent de toute façon ténus à l'approche de Noël, ce qui pourrait amplifier les mouvements dans un sens ou dans l'autre.