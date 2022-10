Wall Street: une pause après deux séances de hausse information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 15:25

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait repartir à la baisse mercredi matin, les investisseurs marquant une pause après deux séances de hausse favorisées par des résultats d'entreprise meilleurs que prévu et des indicateurs économiques bien accueillis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,5% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Ce reflux intervient alors que l'indice-vedette S&P 500 a pris 3,8% sur les deux dernières séances, porté en outre par les bons résultats de Goldman Sachs et Bank of America et les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine.



Les marchés américains, qui avaient su profiter depuis le début de la semaine d'un retour de l'optimisme, semblent de nouveau rattrapés par la prudence des investisseurs ce matin.



Dans une note de stratégie publiée il y a quelques minutes, Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, évoque les nombreuses 'craquelures' qui font redouter un risque d'instabilité financière.



'La volatilité des devises augmente, et le dollar atteint des niveaux inédits', rappelle l'analyste.



'Les obligations de la banque systémique Crédit Suisse se sont effondrées', poursuit-il, notant que la 'déroute des obligations d'Etat anglaises et le désarroi des fonds de pension du pays a nécessité l'intervention de la BoE'.



Chez Pimco, Joachim Fels, le conseiller économique Monde, s'inquiète tour à tour des menaces nucléaires, des fractures géopolitiques, du manque de coordination des politiques, de la récession, de l'inflation galopante, du mauvais calibrage des politiques monétaire et budgétaire et de l'évaporation des liquidités du marché.



Autre facteur négatif pour la Bourse de New York, les rendements obligataires repartent à la hausse ce matin, avec un taux du 10 ans américain qui repasse au-dessus de la barre des 4%.



L'attention se porte par ailleurs sur les nombreuses publications de résultats de troisième trimestre qui continuent d'animer la cote.



Procter & Gamble - détenteur entres autres des marques Ariel, Duracell et Pampers - est attendu en hausse de 2% après avoir fait état ce matin de résultats trimestriels 'solides' sur la base d'un chiffre d'affaires en croissance organique de 7%.



Hier soir, le géant américain de la vidéo à la demande Netflix a lui aussi dévoilé de robustes résultats trimestriels, marqués par l'arrivée de 2,4 millions de nouveaux membres après deux trimestres consécutifs de pertes d'abonnés, un retour à la croissance favorisé par le succès des séries 'Stranger Things' et 'Dahmer'.



Son cours de Bourse s'appréciait de plus de 10% en préouverture.



Côté macroéconomie, le Département du Commerce a fait état d'une chute de 8,1% des mises en chantier de logements le mois dernier, un niveau inférieur aux attentes des économistes, ce qui confirme les difficultés actuelles du secteur de l'immobilier.