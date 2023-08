Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: une pause après deux séances de gains information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mardi matin après ses gains des deux dernières séances, les investisseurs hésitant à poursuivre le rebond avant une série de statistiques très attendues.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principales places américaines cèdent entre 0,1% et 0,2%, annonçant un début de séance plutôt prudent.



Les grands indices de Wall Street ont gagné entre 1,3% et 1,8% sur les deux séances précédentes. Le S&P 500 a même aligné deux séances consécutives de hausse, ce qui ne lui était plus arrivé depuis la fin du mois de juillet.



Ce retour au calme a été favorisé par l'apaisement des tensions sur le marché obligataire après le discours 'mi-figue mi-raisin' tenu vendredi à Jackson Hole par Jerome Powell, le président de la Fed.



Si le rendement des Treasuries à dix ans remonte au-delà de 4,22% aujourd'hui, il reste encore très loin du pic de plus de 4,36% atteint la semaine dernière.



Ce reflux est également entretenu par les inquiétudes qui continuent d'entourer le ralentissement de la croissance économique mondiale.



Dans ce contexte, les investisseurs attendent avec impatience l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui permettra de mesurer l'impact de la récente remontée des prix de l'essence sur le moral des ménages américains.



Les intervenants sont particulièrement attentifs aux indicateurs économiques, à la recherche d'éléments susceptibles de leur permettre de mieux cerner les intentions de la Fed.



La principale boussole de Wall Street - le VIX - continue d'évoluer dans le bon sens pour les acheteurs: autour de 15, il dissuade les gérants de trop alléger leurs portefeuilles.



Mais les lignes pourraient davantage bouger au milieu de la semaine avec les données sur l'inflation prévues jeudi puis les statistiques sur l'emploi de vendredi.





