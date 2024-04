Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une pause après des résultats contrastés information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note prudente mardi dans les premiers échanges après la publication de résultats d'entreprises contrastés et à la veille des décisions de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent d'environ 0,4%, annonçant un début de séance en léger repli.



Après leur franche hausse des deux dernières séances, les marchés d'actions américains devraient se montrer plus hésitants aujourd'hui alors que la Fed doit entamer d'ici quelques heures sa réunion de politique monétaire de deux jours.



Si les investisseurs anticipent largement un 'statu quo', ils étudieront de près le discours du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, afin d'y déceler de possibles indications concernant de futures baisses de taux.



Les investisseurs se tiennent également sur leurs gardes dans l'attente des résultats d'Amazon, qui seront publiés après la clôture et forcément scrutés après les copies sans faute rendues par Microsoft et Alphabet la semaine dernière.



'La vigueur des dépenses de consommation, la croissance de la demande dans le 'cloud' pour les entreprises et la dynamique favorable du marché de la publicité devraient soutenir les performances au premier trimestre', estime Maria Ripps, analyste chez Canaccord Genuity.



Plusieurs grands noms de la cote ont par ailleurs publié leurs comptes trimestriels avant l'ouverture, avec à la clé des performances souvent mitigées.



Le conglomérat industriel 3M est attendu en hausse de 7% après la publication d'un bénéfice en hausse de 21% au titre des trois premiers mois de 2024 et la présentation de nouveaux objectifs pour 2024.



Le laboratoire biopharmaceutique Eli Lilly progresse de presque 5% suite au relèvement des fourchettes-cibles pour 2024 après une hausse de son profit de 59% au premier trimestre.



A l'inverse, McDonald's chute de 3% en cotations avant-Bourse en dépit de ventes et d'un bénéfice ayant dépassé les attentes de Wall Street au premier trimestre.



De son côté, Coca-Cola évolue peu en transactions électroniques suite à la publication d'un résultat opérationnel en contraction de 36% sur les trois premiers mois de l'année.



Sur le front macro-économique, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, qui paraîtra en début de séance, est attendu à 104 en avril, contre 104,7 le mois précédent.





