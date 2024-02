Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une pause après des records en série information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en léger repli lundi matin après avoir aligné les records au cours de la semaine écoulée.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent d'environ 0,1%, laissant entrevoir une modeste consolidation dans les premiers échanges.



Soutenus par une croissance économique toujours robuste et de solides résultats trimestriels, les marchés d'actions américains viennent d'enchaîner 14 semaines de hausse sur 15.



Cette série haussière, inédite depuis 1972, a permis à l'indice S&P 500 de terminer la séance de vendredi au-delà du seuil psychologique majeur des 5000 points, une première historique.



Depuis le 1er janvier, le S&P 500 affiche déjà une hausse de 5,4% après avoir gagné plus de 22% l'an dernier.



Après cette séquence favorable, Wall Street devrait reprendre son souffle lundi en attendant de prendre connaissance de nouveaux indicateurs qui vont permettre aux investisseurs de mieux se repérer sur les marchés.



'On peut considérer que les marchés actions sont un peu complaisants depuis quelques semaines', souligne Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Les investisseurs prendront connaissance dès demain de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui devrait avoir ralenti en janvier, confirmant ainsi la perspective d'un prochain assouplissement monétaire.



D'autres indicateurs importants suivront, comme les prix à l'importation et les ventes de détail jeudi, avant la confiance des consommateurs du Michigan vendredi.



L'autre catalyseur espéré pourrait venir des entreprises, avec la saison des publications des résultats du quatrième trimestre appelée à se poursuivre dans les jours qui viennent.



Si les annonces doivent se faire moins nombreuses aux Etats-Unis, plusieurs groupes de premier plan tels que Coca-Cola, Kraft Heinz, Cisco ou Applied Materials ont prévu de dévoiler leurs comptes cette semaine.



Aucun indicateur d'importance ne figure à l'agenda ce lundi.





