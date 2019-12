Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une pause après de nouveaux records absolus Cercle Finance • 17/12/2019 à 15:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait marquer une pause mardi matin, les investisseurs reprenant leur souffle après la séquence de hausse qui a permis aux indices d'enchaîner les records ces derniers temps. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent tous autour de leur point d'équilibre, préfigurant une ouverture sans grand changement. Les marchés d'actions américains viennent d'aligner 10 séances de hausse d'affilée et semblent bien partis pour en enchaîner une 11ème après avoir pulvérisé de nouveaux records absolus hier. Le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - affiche désormais un gain de plus de 27% depuis le début de l'année, notamment motivé par l'annonce d'un accord commercial 'de phase 1' entre les Etats-Unis et la Chine. Après ce 'rally', les investisseurs semblent néanmoins attendre de nouveaux catalyseurs afin de se remettre à leurs achats, une gageure en cette période de fin d'année généralement pauvre en événements économiques. L'annonce ce matin d'une hausse de 3,2% des mises en chantier le mois dernier aux Etats-Unis n'a pas suffi à faire repartir la tendance à la hausse. Les investisseurs se demandent toujours si les valorisations des actions américaines sont trop élevées, font valoir les équipes d'Alliance Bernstein. L'indice S&P 500 s'échange aujourd'hui sur la base d'un ratio PER de près de 18x, soit encore 24 % de plus que sa moyenne sur 15 ans, souligne le courtier. 'Alors, le marché des actions américain est-il onéreux? Oui, en termes absolus (...), et un peu, en termes relatifs', répond Bernstein.

