Wall Street: une ouverture prudente avec le repli du pétrole information fournie par Cercle Finance • 15/08/2022 à 15:17

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue dans le rouge lundi matin, affaiblie par la chute du baril de pétrole qui devrait faire reculer les poids lourds Chevron et ExxonMobil dès l'ouverture.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais se replient de 0,5% à 0,6%, signalant une ouverture en territoire négatif.



Sur le compartiment de l'énergie, le pétrole pique de nouveau du nez après l'annonce d'indicateurs économiques décevants en Chine, qui laissent entrevoir une dégradation de la demande mondiale d'hydrocarbures.



Le Brent de la mer du Nord recule de 5,2% à 93 dollars et le brut léger texan cède 5,5% à 87 euros. Du fait de la détérioration des perspectives d'activité mondiale, ce dernier a lâché près de 28% en deux mois.



Résultat, Chevron et ExxonMobil abandonnent 3,5% en cotations avant-Bourse, laissant penser que le compartiment énergétique américain devrait figurer parmi les plus fortes baisses sectorielles du jour.



La tendance pâtit par ailleurs de l'absence de véritables catalyseurs favorisant une poursuite du mouvement haussier des quatre dernières semaines, qui a permis à l'indice S&P 500 de reprendre 17% de sa valeur.



Ce redressement du marché boursier américain commence à inciter certains stratèges à la prudence, d'autant plus que le problème de l'inflation est loin d'être résolu et que la Fed se prépare à de nouvelles hausses de taux.



Les 'futures' sur indices new-yorkais ont en revanche à peine frémi à l'annonce d'un plongeon de l'indice 'Empire State' à -31,3 en août, alors que les économistes l'attendaient en zone positive.



Ces chiffres signalent pourtant un renforcement des risques récessionnistes qui pourrait inciter la Réserve fédérale à lever le pied dans ses futures hausses de taux.