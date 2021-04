Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une orientation haussière avant l'ISM Cercle Finance • 01/04/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait démarrer en hausse jeudi matin dans l'espoir que l'indice ISM manufacturier - qui sera publié dans le courant de la matinée - réserve de bonnes nouvelles. Une demi-heure avant l'ouverture de la première séance du deuxième trimestre, les 'futures' signalent une ouverture allant d'un gain de 0,1% pour le Dow Jones à 1,1% pour le Nasdaq. Les intervenants pourraient toutefois rechigner à prendre des positions trop marquées avant le long week-end de Pâques. Le marché restera fermé demain pour Vendredi Saint ('Good Friday'), ce qui signifie que les investisseurs ne pourront pas réagir au rapport sur l'emploi pour le mois de mars qui sera publié demain en début d'après-midi. La Bourse de New York sera en revanche ouverte lundi, contrairement aux places européennes où les transactions ne reprendront que mardi matin. Le S&P 500 - considéré comme l'indice de référence des gérants américains - a établi de nouveaux records hier et affiche désormais près de 6% de gains depuis le début de l'année. Au vu de cette solide performance, les investisseurs pourraient être tentés d'opérer une pause en attendant la saison des résultats du premier trimestre, qui débutera dans un peu moins de deux semaines. Autre motif de prudence, le Département du Commerce a annoncé ce matin que les inscriptions aux allocations chômage avaient rebondi lors de la semaine du 27 mars pour s'établir à 719.000, contre 658.000 la semaine précédente. Peu après l'ouverture tombera l'indice ISM manufacturier du mois de mars, qui devrait confirmer la vigueur de l'activité industrielle en ressortant à 61,4 d'après le consensus contre 60,8 en février. Dans l'immédiat, la tendance semble surtout profiter de la nette détente du compartiment obligataire, avec un rendement des Treasuries à 10 ans qui se replie en-dessous de la barre de 1,70%. L'indice VIX de la volatilité du CBOE chute de son côté de 5,5% à 18,3 points, confirmant que la nervosité est retombée d'un cran sur les marchés américains.

