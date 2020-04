Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une nouvelle batterie de mauvaises nouvelles Cercle Finance • 16/04/2020 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin, malgré la publication de nouveaux indicateurs alarmants concernant la santé de la première économie mondiale. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains avancent de 0,5% à 1%, annonçant une ouverture dans le vert. La batterie de statistiques publiée avant l'ouverture des marchés n'a guère rassuré sur l'état de l'économie américaine, qui présente désormais tous les symptômes d'une récession 'profonde', voire 'brutale'. Le Département du Travail a annoncé ce matin avoir dénombré plus de 5,2 millions de nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 6,6 millions la semaine précédente. Au total, ce sont donc plus de 22 millions d'américains qui se sont inscrit au chômage depuis le début de la crise, un chiffre cohérent avec le scénario d'un taux de chômage de l'ordre de 20%. Parallèlement, les mises en chantier de logements ont plongé de 22,3% au mois de mars aux Etats-Unis, préfigurant une autre crise en devenir, cette fois du côté du marché de l'immobilier. Dernière déception, l'indice de la Fed de Philadelphie s'est établi à -56,6 sur le mois en cours, contre -12,7 au mois de mars, loin du seuil de zéro marquant la limite entre expansion et contraction de l'activité. Hier, Wall Street avait terminé la séance sur une note amère, affectée par des statistiques inquiétantes et des résultats mal accueillis. Parmi les résultats publiés ce matin figurent ceux de Morgan Stanley, ressortis en net repli en raison des premiers effets de l'épidémie de nouveau coronavirus sur l'activité de la banque d'affaires. Pour les stratèges d'UBS, la volatilité sur les marchés est appelée à perdurer au cours des semaines qui viennent, les investisseurs devant à la fois digérer des statistiques économiques déprimées et des résultats d'entreprise en berne. L'incertitude entourant le calendrier du 'déconfinement' des grands pays occidentaux devrait elle aussi générer une certaine instabilité, prédit l'établissement helvétique. Un aveu d'humilité partagé par les analystes du gestionnaire d'actifs parisien Oddo BHF AM. 'Faire des prédictions sur l'économie et les perspectives du marché parait bien futile tant l'incertitude est forte sur la pandémie elle-même', rappelle la société de gestion. 'Disons-le, personne ne sait vraiment comment les choses vont se dérouler dans l'année à venir', admet Oddo.

