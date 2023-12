Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une note terne pour finir une année 2023 solide information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 17:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue peu vendredi pour la dernière séance de l'année 2023, affectée par quelques prises de bénéfices peu appuyées après les performances solides enregistrées sur l'ensemble de l'exercice.



En fin de matinée, le Dow Jones est quasiment inchangé à 37.718,6 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,2% à 15.066,9 points.



Cette semaine écourtée - les marchés américains étaient fermés lundi pour Noël - a vu les trois indices végéter dans des volumes d'activité insignifiants, ce qui ne les empêche pas d'aligner une neuvième semaine consécutive de hausse à ce stade.



Surtout, les variations limitées du jour contrastent de façon singulière avec les scores spectaculaires signés cette année.



Sur l'ensemble de 2023, le Dow Jones affiche pour l'instant un gain de près de 14%, le S&P 500 gagne plus de 24% et le Nasdaq s'envole d'environ 44%.



Au niveau sectoriel, huit des onze sous-indices du S&P 500 ont progressé cette année, la meilleure performance revenant sans surprise au compartiment technologique (+57%).



Autre secteur en progression, celui des communications (+55%) qui a profité de la bonne santé de la 'tech', tandis que le secteur de la consommation non-essentielle a progressé de 42% grâce à la résistance de l'économie.



A l'inverse, les secteurs des services collectifs ('utilities'), de l'énergie et de la consommation de base ont terminé en queue de peloton, sur des replis allant de 2% à 10%.



Côté obligataire, l'année s'achève sur une nette consolidation puisque le rendement des Treasuries à dix ans remonte vers 3,89%, marquant une inversion de polarité après sa détente des dernières semaines.



Sur le marché des changes, le dollar retrouve quelques couleurs mais son sursaut reste modeste et la cassure de multiples supports cette semaine n'est pas invalidée.



A 1,1060, l'euro est actuellement stable face au billet vert, face auquel il gagne un peu plus de 3% sur l'ensemble de l'année.



Le pétrole enraye sa rechute avec un 'WTI' qui remonte au-dessus de 72 dollars, mais qui perd 10% cette année.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.