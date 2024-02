Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une note stable après un déluge d'indicateurs information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 17:43









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire jeudi au début d'une séance animée par une série d'indicateurs économiques mitigés, dont une baisse plus forte que prévu des ventes au détail.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,4% à 38.578,6 points tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,4% à 15.789,5 points.



Les marchés d'actions américains ont connu jusqu'ici un début d'année favorable, mais restent néanmoins fragilisés par les incertitudes entourant le calendrier de la première baisse de taux de la Fed.



Les multiples statistiques publiées dans la matinée, ni trop chaudes, ni trop froides, ne leur ont pas apporté les éléments de réponse qu'ils espéraient.



Les ventes au détail aux Etats-Unis ont baissé plus que prévu en janvier, qui suggèrent une dégradation de la demande intérieure susceptible de peser sur la croissance.



Cette déception est néanmoins compensée par tous les autres chiffres du jour, à commencer par une nouvelle baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage, qui confirme la résistance du marché de l'emploi.



Du côté de l'industrie, l'indice Empire State a signé un vif redressement tandis que celui du 'Philly Fed' est revenu en territoire positif.



Après une stagnation le mois précédent, la production industrielle a reculé de 0,1% en janvier



Ces données n'ont pas beaucoup changé les anticipations des investisseurs, dont la majorité continue de tabler sur une première baisse de taux en juin, même si certains n'excluant pas un assouplissement dès le mois de mai.



En réaction à ces indicateurs, le dollar creuse ses pertes face à l'euro, qui remonte à un plus haut de deux jours face au billet vert, à 1,0760, tandis que le rendement des Treasuries à dix ans recule sous 4,25%.



Du côté des valeurs, Apple recule d'environ 1% après que Berkshire, la holding de Warren Buffet, a déclaré avoir réduit sa participation au sein du groupe technologique.



Cisco Systems chute de plus de 2% alors que le géant des équipements réseaux a annoncé hier une révision à la baisse de ses objectifs annuels, ainsi que la suppression d'environ 5% de ses effectifs.





