Wall Street: une note stable après le choc de l'inflation

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans grand relief jeudi matin suite à son repli marqué de la veille, consécutif à des chiffres de l'inflation plus mauvais plus que prévu qui ont affaibli les anticipations de baisse de taux.



A ce stade, les premières indications données par les 'futures' laissent présager une ouverture des principaux indices autour de l'équilibre, voire en très légère hausse.



Après un début de semaine difficile où les marchés américains ont perdu du terrain, un début de chasse aux bonnes affaires pourrait soutenir la cote, mais sans grande conviction au vu des valorisations jugées déjà élevées des actions américaines.



Les trois grands indices new-yorkais avaient perdu entre 0,8% et 1,1% hier dans le sillage d'une statistique des prix à la consommation ayant montré la persistance des tensions inflationnistes, un phénomène de nature à éloigner la perspective d'une baisse de taux de la Fed.



Les investisseurs restent à ce titre attentifs à tous les indicateurs susceptibles de peser sur le calendrier de l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale.



Ce matin, le Département du Travail a fait savoir que les prix à la production avaient augmenté de 2,8% sur les douze derniers mois hors alimentation, énergie et services commerciaux, soit une augmentation par rapport aux 2,7% enregistrés en février.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont quant à elles diminué à 211.000 lors de la semaine au 6 avril, contre 222.000 (révisé) la semaine précédente.



Après les secousses provoquées hier par les chiffres de l'inflation, Wall Street espère reprendre ses esprits demain, avec le début officieux de la saison des résultats des sociétés cotées.



En moyenne, les entreprises du S&P 500 devraient faire état d'une hausse de 3,2% de leurs profits sur le premier trimestre, soit leur troisième trimestre consécutif de croissance.



Si l'amélioration des comptes des entreprises devait bel et bien se confirmer, les actions devraient en profiter puisque cela justifierait une hausse des cours sur la base de ratios de valorisation inchangés.





