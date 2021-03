Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une note indécise en fin de matinée Cercle Finance • 16/03/2021 à 16:57









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note indécise mardi au début d'une séance marquée par le retour d'un certain intérêt pour les valeurs technologiques. En fin de matinée, le Dow Jones met fin à une série de sept séances consécutives de hausse en reculant de 0,5% à 32.828,5 points, tandis que le Nasdaq se détache avec un gain de 1,1%, à 13.605,8 points. Les investisseurs reprennent leur souffle après la parution de plusieurs indicateurs économiques montrant que l'économie américaine a marqué une pause le mois dernier. Les ventes au détail ont ainsi chuté de 3% en février, là où le consensus de marché anticipait un repli de 0,4%, après un bond de 7,6% au mois de janvier. La production industrielle a quant à elle diminué de 2,2% en février selon la Réserve fédérale, après une hausse de 1,1% en janvier, et alors que les économistes espéraient en moyenne une légère progression de 0,2%. 'Toutefois ce sont des facteurs temporaires qui sont à l'origine de ces replis', tempèrent les équipes de Commerzbank en référence aux perturbations météorologiques qui ont affecté tout le pays le mois passé. 'La robustesse du redressement de l'économie reste en marche', assure la banque allemande. Ces chiffres plus mauvais que prévu font néanmoins reculer les rendements des emprunts d'Etat, avec un taux de l'emprunt de référence à 10 ans qui repasse sous le seuil symbolique de 1,60%. Conséquence, la rotation sectorielle en faveur des actions les plus exposées à la croissance et les plus décotées - qui était à l'oeuvre depuis plusieurs semaines - marque le pas dans un contexte de stabilisation des rendements obligataires. Microsoft s'illustre tout particulièrement en signant une hausse de 2% consécutive à une recommandation favorable des analystes de Wedbush, qui voient le géant des logiciels gagner des parts de marché aux dépends d'Amazon dans le segment du 'cloud'.

