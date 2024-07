Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une note hésitante malgré de bons résultats information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note hésitante mardi matin bien que plusieurs entreprises aient fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu.



Une demi-heure avant l'ouverture,



De nombreuses sociétés ayant dévoilé leurs comptes ce matin ont surpris le marché en annonçant des performances meilleures que prévu et en relevant leurs objectifs annuels.



En ce sens, les publications de Coca-Cola, GE Aerospace, GM ou Spotify semblent tout particulièrement appréciées des investisseurs.



Elles ne semblent toutefois pas suffisantes pour les inciter à pousser les indices plus haut, alors que l'incertitude politique liée au désistement de Joe Biden et à la candidature probable de Kamala Harris promet quelques mois volatils jusqu'à l'élection présidentielle de novembre.



La saison des résultats de deuxième trimestre s'est pourtant révélée positive jusqu'ici, puisque 80% des sociétés ont fait mieux que prévu à ce stade, à comparer avec une moyenne de 74% sur dix ans.



Mais les investisseurs attendent surtout les chiffres d'Alphabet et de Tesla, deux des 'Sept Magnifiques' à l'origine des bonnes performances des indices, qui publieront leurs résultats ce soir après la clôture des marchés.



Du coté des indicateurs, les intervenants prendront simplement connaissance, dans le courant de la matinée, des chiffres des ventes de logements anciens.



Sur le compartiment obligataire, les rendements des emprunts d'Etat repartent en légère baisse, celui des Treasuries à dix ans revenant en direction de 4,23%.



Après avoir aligné deux séances de forte baisse, les cours du pétrole remontent légèrement, ce qui permet au brut léger américain d'avance de 0,2% à presque 80 dollars.





