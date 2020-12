Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une note hésitante en fin de matinée Cercle Finance • 22/12/2020 à 17:12









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert sur une note hésitante mardi matin malgré l'accord budgétaire intervenu hier au Congrès, censé permettre aux Etats-Unis d'amortir les effets de la crise du Covid. Une heure et demi après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,4% à 30.084,8 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,4% à 12.795,5 points. 'Le vote du cinquième plan de soutien visant à atténuer les effets de la crise du coronavirus est compensé par les chiffres toujours préoccupants de l'évolution de la pandémie', explique un trader. L'apparition au Royaume-Uni d'une nouvelle souche du coronavirus, présentée comme plus contagieuse, avait entraîné hier un soudain retour de l'aversion pour le risque sur les places boursières mondiales. Les marchés américains ont toutefois amorcé une légère remontée ce matin en dépit d'un chiffre des reventes de maisons décevants (-2,5% contre -2,2% espéré), mais qui s'accompagne d'un prix des logements qui grimpe de 14,6% sur un an pour désormais atteindre 310.600 dollars. Plus décevant encore, la confiance des consommateurs du Conference Board a chuté à 88,6 ce mois-ci, contre 96,1 initialement en novembre puis 92,9 après révision, alors que le consensus visait 97,5. Publiée avant l'ouverture, la troisième estimation du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre est, elle, ressortie à 33,4%, contre 33,1% en estimation précédente. Malgré ces chiffres globalement inférieurs aux attentes, le dollar remonte vers 1,22 face à l'euro tandis que le pétrole s'effrite de 1,5% à 47,3 dollars. Côté valeurs, Apple s'envole de 4% sur des rumeurs évoquant le lancement d'un véhicule électrique dès 2024, doté d'une batterie permettant une autonomie améliorée et des coûts d'usage réduits.

