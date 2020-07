Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une note haussière grâce à Goldman et Moderna Cercle Finance • 15/07/2020 à 15:02









(CercleFinance.com) - Les valeurs américaines devraient débuter en hausse mercredi matin, dopées par Goldman Sachs qui a dévoilé des résultats jugés solides et par les espoirs d'un prochain vaccin contre le Covid. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais grimpent de 0,6% à 2%, préfigurant une nette progression à l'ouverture. Les premières publications de la saison des résultats semblent avoir insufflé aux investisseurs un regain d'optimisme quant à la santé des entreprises américaines. Le titre de la banque d'affaires Goldman Sachs grimpe ainsi de plus de 4% en cotations avant-Bourse dans la foulée de résultats trimestriels ressortis largement au-dessus des attentes. Ses revenus ont notamment grimpé de 41%, soutenus par la croissance de ses activités de marchés globaux-banque d'investissement et consommateurs-gestion de fortune. Si la saison des résultats occupe logiquement l'esprit des investisseurs, un autre élément continue de retenir toute leur attention: la découverte d'un potentiel vaccin contre le coronavirus. Bonne nouvelle sur ce point, la société de biotechnologie américaine Moderna a déclaré que son le vaccin expérimental contre le Covid-19 avait permis le développement d'anticorps chez les 45 personnes ayant participé à son étude clinique de phase 1. L'action affichait des gains de près de 15% en préouverture suite à cette annonce. Sur le front des indicateurs, l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York est repassé en territoire positif ce mois-ci pour s'établir à +17,2, après -0,2 annoncé en juin. Il repasse ainsi en zone de croissance pour la première fois depuis le mois de février. Le consensus anticipait pour sa part un indice à +10. Les prix à l'importation ont, eux, augmenté de 1,4% en juin par rapport au mois précédent, là où les économistes attendaient en moyenne un gain de 1%. Ils n'affichent toutefois qu'une hausse de 0,3% hors produits pétroliers. Les chiffres de la production industrielle et des stocks de pétrole sont attendus dans le courant de la matinée.

