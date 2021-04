Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une note de prudence pour démarrer la semaine Cercle Finance • 12/04/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert sur une note de prudence lundi matin, à l'orée d'une semaine devant être marquée par les premières publications du bal des résultats de premier trimestre. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule d'environ 0,2% à 33.717,5 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus de 0,6% à 13.812,5 points. La Bourse de New York n'a cessé d'aligner les records au cours des dernières séances et les investisseurs attendent désormais de prendre connaissance des résultats trimestriels des entreprises afin de déterminer si les valorisations élevées du marché sont justifiées. Comme d'habitude, ce sont les grandes banques américaines qui seront à l'honneur pour cette première semaine de la saison des résultats. Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Wells Fargo dévoileront leurs comptes de premier trimestre mercredi, suivis le lendemain par Bank of America et Citigroup. Pour les analystes d'Aurel BGC, cette nouvelle saison des résultats s'annonce 'à haut risque' pour les investisseurs alors que les marchés américains semblent 'chers'. 'Dans ces conditions, les publications de résultats du premier trimestre devraient confirmer aux investisseurs qu'une grande partie des 'bonnes nouvelles' est dans les cours', estime la société de gestion parisienne. Conséquence, les marchés américains pourraient commencer à se trouver vulnérables aux mauvaises nouvelles, prévient Aurel, qui avertit contre une remontée des taux longs ou un recul des marges des entreprises du fait de la hausse des coûts de production. Du côté des valeurs, Microsoft est globalement stable (+0,3%) après l'annonce d'un accord définitif en vue de l'acquisition de Nuance, un spécialiste du 'cloud' et de l'intelligence artificielle pour le secteur de la santé, dans le cadre d'une transaction valorisée à 19,7 milliards de dollars, incluant la dette nette. A l'inverse, Tesla s'adjuge pas loin de 4% grâce au soutien de Canaccord qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 419 à 1071 dollars.

