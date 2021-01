Wall Street : une note de prudence avant deux indicateurs

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en léger repli vendredi matin, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de deux nouveaux indicateurs sur l'économie des Etats-Unis.

Une vingtaine de minutes avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,6% et 0,7%, annonçant une ouverture dans le rouge.

Les opérateurs attendent la publication, en tout début de séance, de l'indice PMI préliminaire d'IHS Markit pour le mois de janvier, ainsi que les chiffres toujours très suivis des ventes de logements anciens.

Les marchés d'actions actions américains avaient fini la séance de façon assez contrastée hier, perturbés par la parution de plusieurs statistiques jugées contradictoires.

Le Dow Jones avait fini la journée juste en-dessous de son point d'équilibre, tandis que le Nasdaq s'adjugeait un peu plus de 0,5%

Les grands indices new-yorkais ont récemment aligné les plus hauts historiques en prévision des mesures de relance de l'activité de Joe Biden et les investisseurs pourraient désormais être tentés de reprendre leur souffle, suspendant ainsi la course aux records.

Les intervenants de marché restent par ailleurs à l'affût de signes encourageants du côté des résultats d'entreprises, avec l'idée de revoir à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour les mois qui viennent.

Les dernières publications, en ce sens, ont déçu.

Intel lâche plus de 5% en cotations avant-Bourse après la présentation, jeudi soir, d'un bénéfice net ajusté en repli de 6% à 6,2 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2020, soit un BPA stable à 1,52 dollar.

IBM chute lui aussi en préouverture, affichant une perte de plus de 8% suite à l'annonce d'un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars au quatrième trimestre, soit une contraction de 56 % par rapport à la même période, un an plus tôt.