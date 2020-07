Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une note de prudence après le chômage Cercle Finance • 09/07/2020 à 15:04









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note prudente jeudi matin après les derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui montrent un lent reflux des inscriptions au chômage, illustrant la fragilité de la reprise en cours. Une demi-heure avant l'ouverture, le 'future' sur l'indice Dow Jones recule d'environ 0,1%, tandis que le contrat à terme sur le Nasdaq 100 progresse lui de près de 0,6%, annonçant une ouverture incertaine. Le Département du Travail a annoncé ce matin avoir dénombré quelque 1,3 million de nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1,4 million la semaine précédente. Les inscriptions au chômage continuent donc de ralentir, mais à un rythme qui ne laisse pas entrevoir de véritable retour à la normale du marché du travail avant de longs mois. Cette déception contribue à alimenter les doutes entourant l'optimisme des investisseurs au sujet d'un redressement en 'V' de l'activité économique aux Etats-Unis. 'Devant la recrudescence des cas d'infections dans plusieurs Etats du sud et de l'ouest, de nouvelles restrictions ont été prises à l'échelon local', rappellent à ce titre les équipes d'Oddo BHF. 'Le risque immédiat est que l'amélioration du marché du travail marque le pas', prévient la banque privée parisienne. Wall Street a accusé le coup après ces chiffres, mais dans des proportions modérées, ces statistiques accréditant également la scénario d'un soutien accru de la part de la Réserve fédérale.

