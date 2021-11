Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une note de lourdeur en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 17:37









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est retournée à la baisse jeudi matin après avoir initialement progressé dans des scores relativement faibles, qui trahissaient déjà un manque de conviction de la part des opérateurs. En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,4% à 35.790 points, tandis que le Nasdaq Composite tente de revenir vers son point d'équilibre, à 15.931,1 points. Le S&P 500 et le Nasdaq avaient ouvert la séance sur des gains allant de 0,2% à 0,3% en réaction à des indicateurs économiques favorables et à des résultats d'entreprise meilleurs que prévu. Mais ce mouvement de hausse s'est opéré dans de faibles volumes, trahissant toujours une certaine réticence des investisseurs à revenir vers les sommets atteints au début du mois. Une fragilité qui dénote un manque de conviction des acheteurs, attribué à un manque de catalyseurs permettant d'aller plus haut. L'élan haussier de Wall Street semble s'être quelque peu essoufflé depuis une dizaine de jours, même si le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, peut encore se targuer d'un gain de l'ordre de 25% depuis le début de l'année. Certains professionnels de marché se montrent de plus en plus circonspects sur les niveaux de valorisation élevés affichés par les actions américaines. Les indicateurs économiques publiés dans la matinée ont pourtant de quoi rassurer. Le Département du Travail a fait état d'une nouvelle baisse des inscriptions au chômage la semaine dernière, un repli jugé de bon augure pour le marché du travail. Quant à l'indice de conjoncture de la Fed de Philadelphie, il est ressorti à 39 pour le mois en cours contre 23,8 au titre du mois d'octobre, alors que le consensus l'attendait à peu près stable. Et si l'indice des indicateurs avancés des Etats-Unis a progressé un peu moins qu'attendu en octobre (+0,9%), son niveau ne semble pas de nature à remettre en cause les perspectives de croissance de l'économie américaine. Côté valeurs, Macy's s'envole de 20% après avoir relevé ses objectifs annuels suite à une hausse plus forte que prévu de ses ventes à périmètre comparable sur le trimestre écoulé. L'équipementier de réseaux Cisco chute lui de 9% après avoir dévoilé une prévision de bénéfice très inférieure aux attentes pour le trimestre en cours.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.