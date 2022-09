Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: une note de lourdeur après Nike et l'inflation information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 15:29









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait encore faire preuve d'une certaine lourdeur vendredi suite à la publication de nouveaux chiffres de l'inflation ayant montré une accélération des prix au mois d'août.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais abandonnent près de 0,1%, signalant un début de séance sur une note de faiblesse.



Les investisseurs étaient particulièrement à l'affût ce matin des statistiques ayant trait à la consommation, d'autant que les derniers chiffres de l'inflation avaient surpris par leur vigueur.



L'indice PCE, hors prix alimentaires et de l'énergie (dit 'core'), a progressé de 0,6% en août après être resté inchangé en juillet, là où les analystes l'attendaient en hausse de 0,4%.



En variation annuelle, l'indice PCE 'core' - très suivi par la Réserve fédérale - affiche une hausse 4,9% contre +4,7% en juillet.



Les dernières données relatives ont assurément pris les marchés de court puisque ceux-ci situent désormais à 57% la probabilité d'une hausse de taux de 75 points de base le 2 novembre, contre 53% hier.



Le thème de l'inflation reste très important car son évolution va déterminer le rythme du resserrement de la politique monétaire de la Fed et donc l'ampleur du ralentissement de l'activité économique.



La statistique a fait monter le dollar, qui revient autour de 0,9750 face à l'euro, mais pas les rendements du Trésor, puisque le taux des Treasuries à 10 ans se replie actuellement en direction de 3,71%.



Le baril de brut léger américain cède 1% à 80,4 dollars, insensible à la menace que fait planer la tempête Ian sur les infrastructures énergétique du pays, même si les cours du pétrole sont en passe d'afficher des gains sur l'ensemble de la semaine.



Du côté des valeurs, Nike devrait ouvrir en baisse et peser sur le Dow Jones au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels, ayant déçu les investisseurs.



Le fabricant d'articles du sport a déclaré que ses marges se sont réduites sur le trimestre écoulé du fait des coûts de logistiques, de la vigueur du dollar et d'opérations de promotions visant à réduire les stocks.



L'action du groupe américain, en baisse de 42% cette année, devrait trébucher de 13% à l'ouverture.





