Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une note de faiblesse pour achever la semaine Cercle Finance • 18/12/2020 à 16:42









(CercleFinance.com) - Wall Street a débuté la séance de vendredi sur une note de faiblesse, en dépit d'une statistique légèrement meilleure que prévu. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède 0,5% à 30.153,6 points tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,2% à 12.740,5 points. Publié il y a quelques instants, l'indice des indicateurs avancés, calculé par le Conference Board, s'est inscrit en hausse de 0,6% le mois dernier, à 109,1, alors que le consensus n'attendait qu'une progression de 0,4%. Une bonne nouvelle quand on sait que ce baromètre est censé préfigurer l'évolution de la tendance économique aux Etats-Unis à un horizon de six à neuf mois. Dans son communiqué, le Conference Board précise toutefois que la progression de son indicateur peut apparaître en trompe-l'oeil. 'La décélération au cours des mois récents suggère une modération significative de la croissance alors que l'économie des Etats-Unis se rapproche de 2021', tempère Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique au sein de l'organisation patronale. Dans ce contexte, les investisseurs préfèrent opter pour des prises de bénéfices après les records atteints la veille. 'L'optimisme persistant qui entoure l'arrivée des vaccins est éclipsée par les chiffres préoccupants des infections et des décès liés à l'épidémie', explique un trader. 'Quant aux espoirs entourant la mise en place d'un nouveau soutien budgétaire au Congrès, ils sont, eux, annihilés par des statistiques économiques inquiétantes', ajoute le professionnel. Côté valeurs, FedEx cède plus de 4% après des résultats trimestriels meilleurs que prévu qui ont également mis en lumière des marges inférieures aux attentes dans son activité de livraison de colis. Tesla progresse de 2,7%, les gérants continuant d'acheter la valeur avant son intégration dans l'indice S&P 500 ce soir après la clôture des marchés.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.