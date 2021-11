Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une note de faiblesse, indicateurs contrastés information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 15:10









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter la séance sur une note de faiblesse mercredi matin, après une série de statistiques contrastées sur l'économie américaine, dans un marché qui s'annonce peu actif à la veille des célébrations de Thanksgiving. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,5% et 0,7%, annonçant un début de séance dans le rouge. Malgré les nouveaux records établis au début de la semaine, les marchés d'actions américains semblent en panne de carburant depuis quelques semaines, privés de catalyseurs permettant une poursuite de la hausse. L'économie américaine montre, pourtant, des signes incontestables de vitalité. Les inscriptions aux allocations chômage ont ainsi diminué pour s'établir à 199.000 la semaine dernière, contre 270.000 la semaine précédente, ce qui constitue leur niveau le plus faible depuis novembre 1969. Autre facteur haussier, la croissance américaine a été relevée à 2,1% au troisième trimestre, d'après la deuxième estimation du Département du Commerce, qui avait annoncé une hausse de 2% en toute première lecture. D'un autre côté, les commandes de biens durables ont accusé une baisse inattendue en octobre, pour le deuxième mois d'affilée, un signe que l'économie américaine pâtit toujours des pénuries et de l'inflation. La tendance est également animée par les résultats trimestriels de HP et de Deere HP est attendu en hausse de presque 4% après la publication mardi soir d'un BPA ajusté en hausse de 52% à 0,94 dollar, dépassant ainsi sa fourchette-cible qui était de 84-90 cents. Deere gagne lui aussi plus de 3% en préouverture, le constructeur d'engins agricoles ayant dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et fait part de prévisions optimistes pour le nouvel exercice. Les investisseurs attendent encore les chiffres des dépenses des ménages, de la confiance des consommateurs du Michigan, des ventes de logements neufs et des stocks de pétrole, qui seront publiés dans la matinée. Cette séance de jeudi constitue la dernière séance complète de la semaine, puisque les marchés américains seront fermés demain et ne rouvriront vendredi que pour une demi-séance.

